Cruzeiro é o time que mais desperta curiosidade em 2025

O Flamengo tem nova gestão. O Palmeiras está se reforçando para valer. O Santos está de volta. O Botafogo perdeu técnico e titulares. O Bahia vai brigar por tudo. Até a Lusa virou SAF! Mas nenhum outro clube do Brasil desperta tanta minha curiosidade neste ano quanto o Cruzeiro.

O Cruzeiro foi o primeiro clube grande do Brasil a ser vendido - ou, em português moderno, virar SAF. E não só isso. Foi também o primeiro a ser revendido. Agora, com Pedrinho no comando, os cofres foram definitivamente abertos. Uma temeridade? Possivelmente. Mas pelo menos o clube tem dono. Enquanto não houver regras claras de fair play financeiro, cada um que faça como bem entender. E, se quiser queimar dinheiro, queime.

O Cruzeiro reúne de uma vez só Gabriel Barbosa, Dudu e Fágner. Jogadores que se enfrentaram dezenas de vezes nos últimos anos e defendiam clubes rivais: Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Já estava lá Cássio. Chegam também outros veteranos, como Eduardo, do Botafogo, o congolês Bolasie, que estava no Criciúma. Vem por aí Fabrício Bruno. E chegaram alguns jovens, como Marquinhos, emprestado pelo Arsenal, e Christian, que era do Athletico-PR.