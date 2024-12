Coragem de Arthur Jorge é a marca da temporada do Botafogo

O Arthur Jorge do Botafogo, tal qual Abel Ferreira, não chegou cá a estas terras com um curriculum muito extenso. Que ele trabalha bem, monta o time estrategicamente, com uma digital clara, todos vimos. Também é importante ressaltar a capacidade de simplesmente ignorar o que havia acontecido entre o meio de 2023 e o momento da chegada dele, um derretimento anímico dos jogadores que não tinha como não afetar todas as bases do clube. Ele trabalhou como se nada tivesse ocorrido, muito diferente de seu compatriota, Bruno Lage, um sujeito desinteressado. Tocou a bola para frente sem olhar para trás.

Classificação e jogos Libertadores

Mas o que mais me chama a atenção é a coragem. Esta é, para mim, a palavra que define mais este treinador português que veio desbravar o futebol brasileiro.

Arthur Jorge estreou contra a LDU, em Quito, depois de o Botafogo ter perdido em casa na estreia. Mandou o time para frente, com Luiz Henrique, Jeffinho, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Poderia ter estreado no clube de forma mais cautelosa, ainda mais por ser um jogo na altitude, contra um time importante do continente e então campeão da Sul-Americana. Mas não! Foi para cima. E perdeu. Chamei-o de maluco. De maluco, não tem nada.

Daquele time que jogou contra a LDU, só Barboza, Marlos Freitas e Luiz Henrique começaram a final da Libertadores. O Botafogo foi trazendo gente, e Arthur Jorge foi rapidamente encaixando as peças, sempre com a proposta de ir para cima e agredir o adversário. Sempre com coragem. E o ápice da bravura veio na final, após a expulsão de Gregore, com a manutenção do time. Uns 99 a cada 100 treinadores teria mexido no time, tirando um atacante e reforçando o meio. Ele, não. Fez os devidos ajustes, que exigiram sacrifício do time, mas não comprometeram a capacidade ofensiva.

Foi uma vitória para lá de justa, como foi uma temporada de sete meses para lá de épica com o português no comando. Um ano marcado pela coragem do treinador e, claro, pela coragem de quem soube olhar para o passado e canalizar toda aquela energia para algo positivo no futuro.