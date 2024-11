Mbappé decepciona de novo e segue sem decolar pelo Real Madrid

Muito da temporada instável do Real se deve à falta de futebol de Mbappé. Para mim, o melhor jogador do mundo nos últimos anos. Mas que está me desmentindo em 2024. Chegou a um Madrid pronto. Que perdeu Kross, é verdade, mas puxa vida, é um time campeão da Europa, é o maior clube do planeta! É chegar e jogar. No futebol, claro, as coisas não são tão automáticas e estamos vendo isso com o Real Madrid.

Se a dupla Vinícius-Mbappé não tem química, então vamos ver Mbappé sem Vini Jr. E o que vimos? Vimos o lateral direito do Liverpool, Bradley, colocar o francês no bolso durante o jogo todo. O Real Madrid ainda teve um pênalti para empatar a partida em Anfield, mas Mbappé parou no goleiro Kelleher. Foi vaiado pela torcida do Liverpool durante a partida inteira, sentiu a pressão e não se mostrou à altura da ocasião.

Ainda é cedo, mas não exatamente tão cedo. Mbappé não está jogando nada. Não é o que o Real Madrid esperava.