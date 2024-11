Portuguesa reúne conselho na quarta-feira e avança em direção à SAF

A Portuguesa corre contra o tempo. Não tem diretor, técnico ou jogadores para um ano decisivo na história do clube, com Campeonato Paulista e a volta à Série D. As coisas ficam ainda mais graves pelo fato de o Paulistão poder começar logo na primeira semana de janeiro, como quer a CBF. Diante deste cenário caótico e com uma proposta de se transformar em SAF em mãos, foi marcada para quarta-feira a reunião do COF (Conselho de Orientação e Fiscalização), o primeiro passo institucional para a celebração do acordo.

A informação foi confirmada ao UOL pelo presidente do COF, José Gonçalves Ribeiro, nesta sexta-feira. O COF recebeu o "Acordo de Investimento" na última terça e encomendou um estudo sobre a proposta para um escritório de advocacia - o mesmo que foi utilizado pelo Cruzeiro três anos atrás, especializado em SAFs. "O escritório nos pediu sete dias úteis, mas conseguimos reduzir este prazo para três. Eles nos prometeram um parecer na primeira hora da segunda-feira", explicou Ribeiro.

Com o parecer técnico em mãos, o COF se reunirá e fará um parecer próprio para o Conselho Deliberativo, recomendando a assinatura do acordo, a não assinatura do acordo ou a assinatura, mas com algumas ressalvas contratuais. O parecer do COF não tem efeitos estatutários para a decisão do Conselho, mas costuma ser uma arma política importante. Há opositores ao projeto dentro da Portuguesa, ainda que a esmagadora maioria dos torcedores tenha se manifestado de forma favorável ao acordo para salvar as finanças e o futuro do futebol do clube.