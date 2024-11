Na Portuguesa, é SAF ou morte. Demora faz grupo pensar em retirar proposta

Será que o poder público não deveria atuar de alguma forma, já que uma instituição endividada tem uma proposta concreta e pública de recuperação econômica?

É importante que conselheiros, diretores e envolvidos entendam que a Associação Portuguesa de Desportos não tem mais como sobreviver a este tipo de gestão ultrapassada. Acabou. O tempo deles passou e foi longo. Os poucos torcedores e simpatizantes que restaram não aguentam mais ouvir os mesmos nomes de sempre, pessoas que não são preparadas para gestão e muito menos futebol. Os Cordeiros, Castanheiras, Licos, Da Lupas, Tomés precisam largar o osso. Muito obrigado pela dedicação, mas não dá mais.

A Portuguesa já teve, em sua história, diversos cavalos selados passando a sua frente. Foi deixando de montá-los e morrendo pouco a pouco. Falta de gestão, falta de escrúpulos, falta de torcida - e, consequentemente, de mídia. Os problemas foram se avolumando e, o que antes dava para ir ajustando, hoje virou uma bola de neve tão grande que a Portuguesa virou um clube sem solução. Devedora na praça. E em dívida eterna com sua dedicada torcida.

Por sorte e pelo esforço de gente verdadeiramente boa do passado, o clube está bem localizado, tem algum capital humano e físico. Este é o fator que explica uma oferta sólida de três empresas, com avais bancários do grupo de investimentos mais conhecido do país, uma oferta que acabará com a dívida do clube, dará vida a algo que está morto e dará à pouca torcida que resta a chance de voltar a ver o time jogar futebol em competições estaduais e nacionais.

Os dirigentes da Portuguesa, muitos deles lá há muitas décadas, não foram capazes de fazer a Portuguesa progredir ao longo dos anos. Não há mais espaço para eles. E a impressão que temos, todos os que estamos de fora, é que eles não saem de lá porque ainda querem dar mais um jeito de ganhar alguma coisa em cima do clube e de manter o poder. Beto Cordeiro precisa parar de bloquear o processo. Castanheira precisa entregar o bastão. Não se trata mais deles. Trata-se de dar a um punhado de torcedores, que se dedicaram ao longo da vida a torcer pelo clube mais difícil de torcer no mundo do futebol, uma pequena esperança de poder voltar a ver o clube jogar.

Tenham um pouco de hombridade e dignidade, ora pois!