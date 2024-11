Real Madrid de Mbappé e Vinícius Jr definitivamente não funciona

As situações estranhas ou difíceis em La Liga e na Champions são quase o de menos. Problema mesmo é o futebol. Nesta terça, Carlo Ancelotti tentou um time com Modric titular, só Mbappé e Vinícius Jr à frente - sem Rodrygo. E novamente não deu certo.

O Real Madrid que ganhou tudo na temporada passada parece ter regredido com Mbappé, o que soa como algo surreal. Vini Jr ainda faz das dele, mas também está pior na atual temporada do que na passada. O futebol é um negócio maluco, é feito de encaixes. E o Real claramente não encontrou o encaixe com a chegada da superestrela francesa. Ancelotti é muito bem pago para isso, ele que se vire.