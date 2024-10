Neymar está de volta e, com ele, a enorme sombra chamada de esperança

O próximo jogo do Al Hilal na competição da Ásia será daqui a duas semanas, no dia 4 de novembro, uma segunda-feira. Antes disso, na sexta, dia 1o de novembro, Dorival Júnior anunciará a lista de convocados para os jogos das eliminatórias contra Venezuela e Uruguai. Justo o Uruguai. E aí? Neymar será convocado?

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

O ano sem Neymar mostrou uma seleção frágil. Só que ela também era frágil com Neymar. Neymar é a grande sombra que paira sobre a seleção brasileira. Sombra, no meu ponto de vista, é lógico. Para muitos, Neymar não é sombra, mas esperança.

Que Neymar é o melhor jogador de futebol nascido no Brasil em muitos anos, não há qualquer dúvida. É um cara totalmente diferente, um verdadeiro craque. Não preciso ficar elogiando, mas é bom fazê-lo para não mostrar que não é pegação no pé. O problema que Neymar traz, no meu ponto de vista, pode ser explicado em duas partes: 1) ele não é confiável. Neymar joga de acordo com a própria agenda e vontades, seja baixando os calções para mostrar marca de cueca ou para driblar inutilmente no meio de campo um jogador que lhe esteja caçando em campo. Ele é um individualista, se coloca na frente do time. Às vezes, joga coletivamente, às vezes, não. Às vezes, resolve ajudando os companheiros, às vezes, sozinho, às vezes, não resolve nada. Nunca se sabe; e 2) consequentemente, a influência que exerce sobre o resto de moleques é negativa, não é um baita exemplo a ser seguido, pelo contrário.

"Mas Julio, o Brasil não ganha nada sem o Neymar". Eu digo que, com Neymar, também não. Aliás, a única coisa que ganhou nos últimos 10 anos foi uma Copa América em que ele não jogou. Neymar é muito craque, mas o pacote Neymar é nocivo para a seleção. É como eu vejo, respeitando todas as opiniões diferentes e respeitando também a qualidade técnica do jogador, que não é pouca.

Meu approach em relação a ele, fosse eu o técnico, seria o seguinte: "Neymar, toque tua vida, jogue bola, mantenha-se em forma e, quando chegar a Copa do Mundo de 2026, se você estiver bem, sem lesão, você estará no grupo e no time. Até lá, preciso encontrar e testar opções sem tua presença". Jogo limpo e transparente. Se você consegue montar um time no período e acrescenta Neymar, pode ganhar a Copa. Se você monta o enésimo time em função de Neymar e ele te deixa na mão na hora H, está lascado.

Não sei se Dorival irá convocar Neymar já neste ano, daqui a 11 dias. Antes, achava que não. Mas, dado tudo o que aconteceu no ano, acho que talvez Dorival não irá adiar o inadiável. Chamará logo.