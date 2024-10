Botafogo salva uma seleção em que faltam ideias, sobram Danilos e Paquetás

Enfim, pelo menos o Brasil venceu. Virou contra o Chile, com gols dos botafoguenses Igor Jesus e Luiz Henrique, um em cada tempo. Um negócio meio vintage, considerando que o Botafogo é dos clubes que mais cederam jogadores para a seleção na história das Copas do Mundo. A fase do Fogão é tão boa que está até ajudando a seleção, quem diria.

Classificação e jogos Eliminatórias Sul-Americanas

Foi mais um jogo em que faltam ideias e sobram Danilos e Paquetás. Eu entendo quando Dorival Jr pergunta se "querem renovação ou vitórias imediatas" - porque as duas coisas, supostamente, não dá para entregar. Bem, quando vemos a escalação com Danilo, Paquetá, Marquinhos, Raphinha, a galera não fica com uma exata impressão de renovação. Mas ela está em curso, isso está claro.

Paquetá é um jogador supervalorizado pelos técnicos que passam pela seleção brasileira. Fez mais um jogo ruim hoje, levou o terceiro cartão e não estará contra o Peru, terça-feira. É a chance de fazer coisas diferentes no meio de campo, sem ele. A seleção melhorou no segundo tempo quando os volantes foram trocados por Dorival. Danilo, por sua vez, não foi trocado. É o capitão, mas simplesmente não entrega o que a seleção precisa pelo lado direito do campo.

O primeiro gol, no primeiro minuto de jogo, é um gol que mostra bem que Danilo, além de não ajudar no ataque, não é exatamente o melhor lateral-zagueiro do mundo. Deixou todo o espaço que o atacante chileno precisava para cabecear. Importante notar a falha de Éderson também no lance. A bola deveria ter sido defendida pelo goleiro do Manchester City, que substituiu hoje o lesionado Alisson (contestado por muitos, não por mim).

O jogo começa, pois, 1 a 0 para o Chile - caso a seleção precisasse um pouquinho mais de pressão...

A partir daí, foram 20 minutos ruins do Brasil, com erros de passe, posicionamento e tomadas de decisão, principalmente de Savinho. Como o Chile não queria jogo e jogava apenas para se defender e matar tempo, a seleção começou a melhorar. Abner usou bem o corredor deixado por Rodrygo pela esquerda e começou a aparecer. Do outro lado, Savinho tentava, mas quase sempre sozinho, sem ajudas de Danilo ou Raphinha.