Gestão do Flamengo é marcada por populismo e incompetência, não por títulos

A torcida do Flamengo tem hoje vozes que vão além do que se ouve na arquibancada. São redes sociais fortes, em que a corneta soa livremente, sem qualquer tipo de comprometimento com a análise fria e de várias camadas. A vitória de ontem ou a derrota de anteontem pautam o humor dos "influenciadores". E, olha, estou para ver lugar em que influenciadores influenciem tanto e justifiquem mesmo a alcunha.

O trabalho de Tite não estava em bom momento. Houve uma falha de planejamento no uso de jogadores e nas contratações ao longo do ano. Culpa de Tite ou da diretoria? Infelizmente, todos os técnicos demitidos do Flamengo saem quietinhos, sem falar muito sobre os desmandos internos. Então não sabemos bem se foi Tite ou Braz ou ambos que decidiram usar tantos titulares no Carioca, não contratar um reserva para Pedro, fazer uma janela em cima do laço...

Não consigo chamar nenhum trabalho de ótimo ou péssimo no Flamengo. Porque nenhum deles é concluído. Ganhando ou perdendo, na primeira mudança de humor... rua. E, claro, para a conta deles vão as multas que irresponsavelmente os dirigentes pagam - com o dinheiro que o clube arrecada e nada tem a ver com a competência financeira dos dirigentes.

O Marcos Braz pode bater e morder a virilha de torcedor, este não é demitido. Mas o treinador não pode ter uma sequência ruim. Foi assim que banda tocou por seis anos.

Com todo o dinheiro à disposição, o Flamengo ganhou um Brasileiro de forma incrível no primeiro ano. Ganhou o segundo só porque outros cinco time não "quiseram" ganhar. E depois passou quatro temporadas sem passar nem perto de ganhar outro título nacional. Meio que no susto, ganhou Libertadores e Copa do Brasil com Dorival Jr - que, claro, foi demitido porque o pessoal ficou de mau humor com os jogos finais do Brasileiro.

Tite é péssimo. Dorival também. Rogério Ceni, Renato, Vítor Pereira. São todos horrorosos. Não sabem nada de futebol. Quem sabe é o influenciador estridente. Quem sabe é o cartola.