Cristiano Ronaldo chega aos 900 gols e continua mostrando como é que se faz

Portugal começou bem a Liga das Nações, com uma vitória por 2 a 1 sobre a Croácia. Foi um jogo "nhém nhém nhém" de Portugal, que partiu de um técnico retranqueiro, Fernando Santos, para um que é quadradinho, quadradinho, o espanhol Roberto Martínez. Impressionante como falta ambição a Portugal, que parece ainda viver naqueles tempos longínquos em que se classificar para a Copa ou para a Euro era o grande objetivo.

Bem, se falta um projeto mais ambicioso a Portugal, sobra para Cristiano Ronaldo. Hoje, contra a Croácia, ele chegou a 900 gols na carreira. Como diria o próprio, "todos televisionados", em uma alfinetada injusta com os gênios do passado, como Pelé, mas não tão injusta com os que chegaram (ou disseram que chegaram) a 1000 gols já em tempos recentes.

O que mais se pode dizer de Cristiano Ronaldo? Eu, sinceramente, acho que ele já não deveria mais estar na seleção portuguesa atuando como titular. Messi, além de mais jovem, consegue, com duas ou três genialidades, resolver partidas para a Argentina mesmo andando em campo. Cristiano, por outro lado, precisa da velocidade para fazer o jogo dele acontecer. E ele perdeu velocidade, perde mais gols, entra mais em impedimento. Na Eurocopa, mais atrapalhou do que ajudou. Hoje, contra a Croácia, pelo contrário, fez uma boa partida.