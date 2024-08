Flamenguista pode não amar, mas Tite é o ideal para os jogos duros do ano

Tite é competitivo. Sempre foi um técnico bom de mata-mata, típico representante da escola gaúcha - a mais forte e eu diria até que dominante no futebol nacional, e isso se deu basicamente porque, aqui, o resultado se sobrepõe a qualquer tipo de estilo. A estética não vale mais nada no Brasil. E a escola gaúcha despreza a estética, mas entrega resultados.

O torcedor brasileiro, de uma forma geral, vive em constante paradoxo. Fala de jogo bonito, gosta das individualidades, gosta de ver craques, mas é apaixonado por um 1 a 0 apertado, desde que seja para seu time. Com a seleção brasileira, a relação é de cobrar tudo aquilo que não se cobra nos clubes. Ao time do coração, basta vencer. A seleção precisa vencer e convencer. Neste cenário, Tite passou por uma certa repaginação, tentou montar um Brasil ofensivo, que tivesse mais a cara do que sempre foi o futebol brasileiro. Deu certo de forma geral, deu errado nas Copas. Nunca pareceu natural.

A relação do torcedor com o Flamengo guarda algumas semelhanças com o que vemos na relação do torcedor com a seleção. O flamenguista quer se divertir no estádio. Se tem time bom à disposição, o plano é ganhar e golear. O pragmatismo não é muito a onda do carioca, de forma geral. Então muitos desconfiaram da chegada de Tite e seguem desconfiando da chance de sucesso.