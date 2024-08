Corinthians não está morto, mas se esforça para parecer um caso perdido

O Corinthians ainda não caiu para a segunda divisão. Ainda não foi eliminado da Copa do Brasil. Ainda não está morto e enterrado. Mas parece. E é difícil querer que o fatalismo não atinja o clube em todos os níveis, do campo à arquibancada. Nem o gol de Gustavo Henrique nos acréscimos, que supostamente deixa a eliminatória contra o Juventude mais aberta do que nunca, serve de consolo. São 19 derrotas em uma temporada que está longe do fim. Não preciso falar que é muito.

O primeiro tempo nesta quinta, em Caxias, foi pífio. Novamente, Hugo foi o responsável por evitar o pior, com duas defesas fantásticas. O melhor momento do Corinthians foi a queda da energia, porque aí o jogo parou por 20 minutos e o torcedor pôde respirar.

No segundo tempo, como já vimos em várias partidas, o Corinthians melhorou. Mostrou que tem material humano para fazer jogos melhores, mais corajosos e competitivos. Teve chances, estava melhor do que o rival em campo. E.... levou o gol. Porque isso é o que acontece sempre com equipes frágeis mentalmente e que sofrem com falta de confiança.