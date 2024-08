Palmeiras silencia. Menos vitimismo e mais responsabilidade!

O clima para as arbitragens em jogos do Palmeiras é impossível. Porque Abel Ferreira pressiona o jogo inteiro, é um dos profissionais mais chatos que o esporte já viu. E, claro, como eles são inteligentes, Abel evita algumas expulsões deixando as reclamações e xingamentos para os seus auxiliares. Hoje foi o dia de João Martins, aquele mesmo do "não nos deixarão ser campeões", dar piti e ser expulso. Tenho muita curiosidade sobre como eles se comportarão quando voltarem para a Europa.

Houve lances difíceis para a arbitragem neste clássico de domingo. O Palmeiras teve um gol anulado em que Raphael Claus, pelo sistema de som, alegou impedimento por interferência de López no lance - chute de Lázaro, falha de Rafael, que em nada foi atrapalhado pelo atacante argentino. Eu, assim como os torcedores palmeirenses, discordo completamente desta interpretação. Porém, o mesmo lance nasce de uma falta claríssima de Felipe Anderson sobre Alan Franco. Se não houvesse interferência, haveria a marcação da falta, que o VAR também mostrou para Claus. Portanto, acerto da arbitragem por linhas tortas.

O outro lance polêmico foi um possível pênalti de Lucas, em uma cobrança de falta na área bloqueada pelo jogador são-paulino. Foi braço? Não foi? Estava colado no corpo? Não consegui ver uma imagem conclusiva. É pura interpretação. Lance difícil para a arbitragem, como difíceis são as decisões dos técnicos de usar ou não usar titulares, como difíceis são as ações dos jogadores no campo.

Fácil mesmo é ficar falando que as arbitragens só prejudicam o seu time, só beneficiam os outros. Isso é fácil. Viver em teorias conspiratórias, alimentá-las, criar no torcedor a ideia de "contra tudo e contra todos". Isso é bastante fácil.

Se Claus quisesse prejudicar o Palmeiras, ele teria dado amarelo para Luciano pela comemoração? Se Claus quisesse prejudicar o Palmeiras, teria dado 11 minutos de acréscimos, que se transformaram em mais do que 11 - tempo suficiente para o Palmeiras fazer o gol da vitória?

É ridículo o Palmeiras colocar na arbitragem a culpa pela confusão. Luciano, um jogador que sofre de falta de inteligência e excesso de espírito provocador quando faz gols, não precisava ter comemorado como comemorou. Mas existe punição para isso, e ele levou amarelo. Não cabe ao adversário ficar indignado e querer tirar satisfações. E quem, pela imagem, claramente ficou irritadinho foi o gandula do Palmeiras ali perto da bandeira de escanteio. Ele voltaria à tona, segundo versão dos são-paulinos, xingando os jogadores após o apito final. Eu não duvido nada. E, como o Palmeiras não fala, fico com a versão de quem fala.