Rei de Paris e estrela olímpica: Nadal no lugar certo para um gran finale

Nadal é, sem dúvida, um dos três esportistas mais importantes que estão na Vila Olímpica. Os outros atletas param para tirar fotos com ele e guardar o momento para a eternidade. Assim como era Roger Federer em 2008, quando o espanhol foi lá e tascou o título e a medalha de ouro. Em Pequim, Federer, Kobe Bryant e Ronaldinho Gaúcho era os "tietados" no meio de milhares de competidores. Agora, são Nadal e Lebron.

O tênis é um esporte que atrai mais a atenção do que outros ao longo do ano não-olímpico, o que faz desses caras grandes estrelas mundiais. Além disso, os torneios olímpicos do tênis têm sido marcados por batalhas épicas e inesquecíveis. Nadal ganhou 14 títulos de Roland Garros, estará jogando na sua terra, no seu saibro, no seu lugar predileto. E com um adendo: pode ser que anuncie a aposentadoria, aos 38 anos, após a disputa do torneio olímpico. Que história poderia ser melhor do que mais uma medalha na conta?

Além da simples em 2008, Nadal já tem um ouro em duplas, conquistado no Rio de Janeiro, em 2016, ao lado de Marc López. Na época, Alcaraz era um menino de 13 anos de idade, feliz pelo título dos compatriotas. Agora, estarão juntos.

As duas medalhas de ouro de Nadal (e também a de Marc López, por incrível que pareça) estão expostas no museu que Nadal montou em Manacor, sua cidade natal, na ilha de Mallorca. Por acaso, é onde vim passar férias com a família e aproveitei para dar um pulinho em Manacor e conhecer a Nadal Academy, onde fica também o museu.

O legado é simplesmente impressionante. Nadal poderia ter montado sua academia em qualquer lugar do mundo, mas ele nunca viraria as costas às origens. A academia tem colégios primário e secundário, 43 quadras de tênis (23 de cimento e 20 de saibro, um punhado delas cobertas), quadras de padel, squash, poliesportivas, campo de futebol, piscina, academia, toda a estrutura médica, três restaurantes e mais alguma coisa que devo estar esquecendo. Pode receber turistas interessados em hospedagem e a chance de bater uma bola como também pode receber tenistas do mundo todo, de todas as idades, em busca de crescimento - com a opção de estudos no mesmo local. É simplesmente impressionante. Devem haver pouquíssimos países do planeta com uma estrutura de alto rendimento como esta.

O museu, que qualquer um pode visitar, tem dois andares. Um com experiências interativas e dinâmicas em simuladores. E outro em que estão todos os troféus de Rafa Nadal - são 92 títulos de simples e 11 de duplas, haja estante. Mas não só isso. Estão expostos kits completos - uniformes e pares de tênis - usados por Nadal em todas as finais dos 22 Grand Slams que ele conquistou. E também presentes recebidos de grandes atletas da Espanha e do mundo. No centro do salão está uma Renault usada por Fernando Alonso no título mundial de F1 de 2005, ao lado está uma camiseta de Michael Jordan usada com o Dream Team de 92, par de tênis de Pau Gasol, campeão do mundo de basquete com a Espanha, macacão de Marc Márquez, o gênio das motos, uniformes assinados por Federer e Djokovic e muito mais.