Racismo e violência policial no futebol são, sim, casos de Estado

Se nós temos passado horas e horas falando sobre racismo no futebol e as ofensas recebidas por jogadores e torcedores brasileiros por toda a América do Sul - e não é que este seja exatamente um continente de pessoas brancas e olhos azuis -, eles, nos países vizinhos, têm passado horas e horas falando sobre a violência que os torcedores de qualquer país sofre ao vir até o Brasil ver um jogo de futebol. Usam a palavra "xenofobia" com uma frequência parecida com a que usamos "racismo".

E racismo e xenofobia são coisas igualmente asquerosas.

Você, leitor ou leitora, se acha xenófobo? Tem aversão ao estrangeiro? Pois é, eles também não se acham racistas. Vou melhorar a pergunta. Se desembarcar um argentino folgado aqui, com a camisa de algum time, falando alto, desafiando a polícia e entrando onde não deve... você acha que ele deve apanhar? Opa, aí já muda a coisa, não muda?

Prender vândalos não é xenofobia. Mas e se a força policial do teu país não duvida dois segundos antes de sair dando porrada em estrangeiros, de forma indiscriminada? Eu vi isso acontecer no Maracanã, um ano e meio atrás. Ninguém me contou, eu estava lá.

A polícia dos diversos Estados brasileiros costuma fazer um trabalho porco em estádios de futebol. Eu, quando vou ao jogo do meu time, passo longe. Está claro que a polícia não está lá para proteger. Trata torcedores como inimigos. A Polícia Militar não é preparada para atender cordialmente a sociedade, muito pelo contrário. Se já é assim como a população local, o que estará acontecendo com estrangeiros - muitos deles bem folgados -, que já desembarcam aqui com o rótulo de racista na testa?

Temos visto imagens horríveis dentro e fora dos estádios. Em São Paulo, Rio ou Minas, é sempre a mesma coisa. Porrada antes, pergunta depois. Quem começou? Sei lá, teria de estar no local de cada uma das brigas. Mas está claro o uso de força desproporcional de forma recorrente. E aí, quando vai um brasileiro para lá, os caras retribuem e enfiam o dedo na ferida. E assim vai girando a roda, para um lugar completamente equivocado.