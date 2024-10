Martinelli diz que Arsenal e seleção precisam 'ganhar em qualquer contexto'

'Veterano' na seleção. "É diferente quando você já tem um tempo vindo na seleção, tem mais intimidade e liberdade com o pessoal. Com certeza é diferente da primeira vez que vim para hoje. Agora temos bastante jogadores jovens e com muita experiência. É um privilégio fazer parte desse grupo e vestir a camisa da seleção."

Confira outras respostas de Martinelli em coletiva

Mais minutos?

Tenho que fazer meu trabalho. Quero jogar, ser titular, mas sei a qualidade que o time tem e os jogadores. Deixo isso para o Dorival. Tento dar meu máximo aqui e no Arsenal e a opção é do Dorival.

Processo de renovação

Toda seleção em algum ponto precisa de uma renovação. Tem muitos jogadores vindo agora, o Estêvão, o Endrick, o próprio Savinho que vem sendo titular. Tentamos abraçar eles, dar o suporte para que eles consigam jogar o futebol deles. Sabemos que não é fácil jogar pela seleção, apesar de ser um sonho de todos. Eles vêm fazendo isso de forma muito boa.