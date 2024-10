Teimosia de Dorival e companhia estagna a seleção e frustra os torcedores

Por exemplo, em 1985, a seleção brasileira tinha Edinho e Zico (Udinese), Dirceu (Verona), Toninho Cerezo (Roma), Júnior (Torino) e Sócrates (Fiorentina) vindos da Itália. Os outros atuavam no Brasil. Com esses jogadores, a seleção ficava muito mais forte tecnicamente. A combinação entre os que jogavam no Brasil e os "estrangeiros" resultava em uma equipe poderosa.

Hoje, a realidade é completamente diferente. Qualquer atleta pode ir jogar na Europa, mas isso não significa mais que ele fará diferença técnica na seleção. Atualmente, temos jogadores no Campeonato Brasileiro que são protagonistas em grandes clubes, e muitos deles são melhores que os que estão na Europa. Além disso, outros merecem a chance de mostrar se estão à altura de vestir a camisa pentacampeã.

Será que Lucas Paquetá melhora a seleção? Danilo? Marquinhos? Andreas Pereira?



Por que Matheus Pereira (Cruzeiro) não foi convocado logo de cara, e só é lembrado quando alguém se machuca ou está suspenso? Por que Gerson (Flamengo) não teve uma sequência como titular, enquanto tantos jogadores que atuam na Europa tiveram inúmeras chances e não corresponderam?

E quanto a outros jogadores? Willian (Cruzeiro), Vitinho (Botafogo), Murilo (Palmeiras), John (Botafogo), Alan Patrick (Internacional), Léo Ortiz (Flamengo) e Paulinho (Atlético-MG), entre outros.



Por que Murillo, do Nottingham Forest, nunca foi convocado, apesar de ser titular absoluto da segunda melhor defesa da Premier League?



Dorival também deve dar atenção ao jovem zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras, que, com apenas 18 anos, já atrai o interesse de vários grandes clubes europeus. Não é necessário esperar que ele vá para a Europa para ter oportunidades.

Por que insistir continuamente com jogadores que não estão rendendo ou que já passaram do tempo na seleção? Se Dorival Júnior não começar a mudar essa postura, corre o risco de afundar junto com uma geração que já não tem mais o que acrescentar à seleção.

A Copa América já expôs nossas fragilidades, e as Eliminatórias estão confirmando isso.



Por que não tentar algo diferente? Todos os treinadores da seleção brasileira seguem o mesmo roteiro.