Gerson relembra problemas de saúde: 'Me fez refletir e valorizar a vida'

Momento da seleção

No futebol, existe esse momento que o time oscila e temos que trabalhar para sair disso. É o que estamos fazendo.

Jogar em Brasília

Sou do Rio, lá é quente, mas aqui em Brasília é realmente seco. Maioria do grupo vem de fora, do frio. Mas é se adaptar o mais rápido possível, temos três dias para treinar. Sabemos que assim como no jogo do Flamengo o estádio vai estar cheio. Torcida aqui enche o estádio, mas cobra bastante. No dia do jogo, com a nossa atuação, vão estar com a gente desde o começo do jogo.

Matheus Pereira

Vi agora há pouco, falei com ele. Já adiantando aqui que o trote vai ser depois do treino, no jantar. Está fazendo grande campeonato e chega para somar. Perdemos o Paquetá que é um dos líderes do grupo, mas ganhamos o Matheus. Nível da seleção é muito alto.