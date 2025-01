Ex-faxineira consegue liminar em briga por R$ 115 mil de espólio de Zagallo

A Justiça considerou o processo improcedente, pois entendeu que não ficou comprovado que a mulher realizava os serviços de forma contínua, em mais de dois dias por semana. A única testemunha levada ao processo, o jardineiro de uma propriedade vizinha, não confirmou as informações, pois trabalhava em uma casa em frente e não tinha acesso.

Porém, a sentença foi anulada após os advogados de Maria Lúcia mostrarem que Mauro, filho de Zagallo, fazia parte do núcleo familiar e, portanto, poderia ter sido ouvido no processo - ele havia sido impedido anteriormente pelo tribunal, prejudicando a defesa da ex-faxineira, pois ele poderia confirmar as informações, em testemunho.

O desembargador do trabalho Jorge Fernando Fonte entendeu que o indeferimento da oitiva do filho de Zagallo, que também é inventariante de seu espólio, representou o cerceamento do direito de defesa da ex-faxineira em sua alegação de vínculo empregatício.

Ela e o marido moravam no local, tomavam conta e cuidavam de tudo enquanto a família de Zagallo não estava. Em depoimento, Maria disse que eles compareciam cerca de uma vez ao mês.

A mulher é representada pelo advogado Maicon Ramos Tavares. Em maio do ano passado, ele explicou a relação dela com a família de Zagallo e o tipo de trabalho realizado por cerca de 35 anos.

"A casa era muito grande e só havia o marido da dona Maria de caseiro. A gente sabe que havia uma doméstica que fazia esse serviço. Quem fazia serviço de limpeza, de doméstica? Quem seria essa pessoa? Temos de forma muito clara que seria a nossa cliente", apontou.