Empresa diz à Justiça que Corinthians não pagou salários de vigilantes

A Jumper Segurança e Vigilância Patrimonial se manifestou no Regime de Centralização de Execuções (RCE) do Corinthians dizendo que possui uma dívida de R$ 272 mil em pagamentos de salários aos vigilantes que atuam nas dependências do clube.

Ela pediu à Justiça habilitação no processo pela centralização das dívidas e preferência para receber os valores pela sua natureza alimentar. O Corinthians reconhece o débito no processo. A ação corre na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo.

De acordo com a Jumper, a empresa é titular de créditos decorrentes da prestação de serviços de vigilância patrimonial, cuja destinação final é o pagamento de salários aos vigilantes que atuaram diretamente na proteção de bens e patrimônios do clube.