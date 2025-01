Dívidas do Corinthians com agentes na Justiça ultrapassam R$ 200 milhões

Também na semana passada, Carlos Leite obteve uma decisão favorável que lhe concedeu o direito a uma multa de 5% em cima de uma dívida do clube. Assim, o débito cobrado pelo agente é superior a R$ 65 milhões.

Outro que vem dando trabalho ao jurídico do Corinthians é André Cury. Em 2024, ele conseguiu bloquear as contas do clube várias vezes. No total, as dívidas com o agente superam os R$ 30 milhões.

Ainda entram na conta um processo de R$ 24 milhões aberto pela Talent Sport e outros R$ 9,2 milhões cobrados pela Pro Futebol Assessoria Administrativa.

Esses valores constam na lista do Regime de Centralização de Execuções (RCE) aberto pelo Corinthians no ano passado. Até então, porém, os débitos de Bertolucci constavam como "títulos não executados".

O Corinthians tem até o início de fevereiro para apresentar um plano de pagamento dos mais de R$ 379 milhões em débitos listados na RCE. O clube trabalha para conseguir cumprir o prazo.