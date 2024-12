Corinthians: Ministério Público cita "indícios de fraude" em RCE de dívidas

O Ministério Público de São Paulo se manifestou no Regime de Centralização de Execuções do Corinthians e mencionou "indícios de fraude" nos autos do processo.

A manifestação foi do promotor Marcelo Ferreira de Souza Netto, 11º promotor de Justiça de Falências, que se referiu à denúncia feita pelo empresário André Cury.

"A intervenção do Ministério Público se dá, neste momento, em virtude dos indícios de fraude à execução e do relevante interesse social envolto na demanda, a teor do art. 178, I, do Código de Processo Civil", disse o promotor, em petição enviada ontem ao tribunal.