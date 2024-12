Scarpa pede, e Justiça vasculha investimentos de Bigode em bancos

Anteriormente, na mesma ação, já haviam sido penhorados R$ 538.777,62 das contas de Bigode e seus sócios em uma empresa de investimentos.

Além de Bigode, Scarpa tenta penhorar os ativos financeiros dos sócios do jogador do Santos e também dos nomes ligados à Xland, empresa de criptomoedas pivô da confusão entre os ex-amigos.

Scarpa fez um investimento financeiro por sugestão do então companheiro de clube. A empresa indicada não cumpriu com o prometido e o prejuízo ficou todo com Scarpa, que tenta ser ressarcido.

Bigode e sua empresa, a WLJC, se dizem vítimas da Xland, tendo realizado investimentos de R$ 17,5 milhões que, mesmo tendo o pedido de resgate sido feito em novembro de 2022, até hoje não foram devolvidos.

A Xland nega ter dado golpe em seus clientes. Ela afirma que os recursos da empresa foram congelados em um processo judicial de recuperação da [empresa] FTX, que se desenrola nos Estados Unidos.

Procurado, Bigode não quis comentar, mas já entrou com recurso para reverter a decisão. A defesa do jogador entende que foi uma contradição, já que, na mesma petição, o juiz indeferiu um pedido para bloquear novamente as contas bancárias das partes que envolvem Willian.