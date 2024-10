Editoras entram com recurso para tomar hino do Corinthians na Justiça

As editoras musicais Corisco e Musiclave ingressaram com recurso na Justiça para reverterem uma decisão de que o hino do Corinthians, chamado "O Campeão dos Campeões", realmente pertence ao clube. No documento, chamaram o clube de mentiroso e acusaram o tribunal de julgar a ação de forma parcial.

Segundo as empresas, a Justiça foi levada ao erro em uma decisão inicial que reconheceu o clube como legítimo dono de seu hino, apesar de não possuir contrato com o autor da música.

As editoras entendem terem sido "injustiçadas" na sentença, que declarou válido um contrato verbal datado de 1955 do clube com o autor Benedito Lauro D'Avila - que morreu em 1985 -, para fins de uso gratuito da obra musical.