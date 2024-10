Caixa tenta desbloquear dinheiro de dívida do Corinthians com Pixbet

A Caixa Econômica Federal ingressou em um processo movido pela Pixbet contra o Corinthians para tentar liberar as contas bancárias do clube na instituição.

O pedido ocorreu após a Justiça penhorar os ativos financeiros do Corinthians, entre eles as contas que o time alvinegro possui no banco estatal.

O valor encontrado e bloqueado não foi divulgado, já que a "teimosinha" — ordem judicial que permite a repetição automática de ordens de bloqueio nas contas do devedor — ainda está em andamento pelo período de 30 dias.