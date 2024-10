Filho de Zagallo paga R$ 290 mil a enfermeiras que o acusavam de assédio

No acordo, que foi discutido em uma audiência na Barra da Tijuca, ele ainda renunciou ao direito de apresentar uma queixa por calúnia contra a cuidadora ou qualquer ação indenizatória. A Justiça homologou a ação.

A relação com a funcionária foi mencionada pelos irmãos de Mario Cesar no decorrer da ação da herança de Zagallo. Segundo elas, a cuidadora o acusou de estupro e, "embora o feito tenha sido arquivado, o inventariante admitiu durante as investigações que utilizou recursos do pai para financiar a aquisição de um apartamento e veículos para cuidadora".

Os irmãos usam essas alegações para acusá-lo de "comportamento abusivo com o dinheiro do pai, indicando desvio patrimonial, abuso de confiança e gestão fraudulenta afetando diretamente o valor da herança". Segundo elas, os herdeiros foram prejudicados por causa dessas e outras ações do irmão caçula.

O segundo acordo foi feito na semana passada, com outra cuidadora que acusava de assédio moral e pedia mais de R$ 300 mil. Após perder em primeira instância, ela aceitou uma oferta de R$ 20 mil, que já foi, inclusive, paga com o dinheiro do inventário de Zagallo.

A coluna procurou Mario Cesar para comentar os acordos, mas não obteve resposta. A reportagem será atualizada caso ele queira se manifestar.