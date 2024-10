Corinthians: Justiça dá prazo para pagar dívida de R$ 3 mi de Yuri Alberto

Os pagamentos deveriam ter sido feitos em janeiro e julho do ano passado. Ainda existia mais uma parcela de R$ 3,3 milhões no início deste ano, que não foi cobrada no processo por enquanto.

Para ficar com o jogador, o Corinthians cedeu o zagueiro Robert Renan e o volante Du Queiroz ao Zenit e deu a preferência de compra do meia-atacante Pedro.

Pelo Corinthians, Yuri Alberto fez 31 gols em 85 partidas até o momento.

Cury cobra do Corinthians, em diferentes processos, cerca de R$ 40 milhões. Anteriormente, ele conseguiu penhorar as contas do clube, bloquear vendas de atletas e prêmios de competições como a Copa do Brasil.

O clube volta a campo nesta quinta-feira, quando enfrenta o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Em nota, o Corinthians afirmou: "Os departamentos jurídico e financeiro do Sport Club Corinthians Paulista vêm trabalhando incansavelmente para sanar todas as dívidas acumuladas ao longo dos anos, ao mesmo tempo em que está organizando todos os departamentos para que sigam operando normalmente enquanto o clube reestrutura suas dívidas".