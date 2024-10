Flamenguista reclama de visão no Allianz e vai à Justiça contra o Palmeiras

O torcedor flamenguista Rodrigo Martins ingressou na Justiça contra o Palmeiras com reclamações por causa de uma rede de proteção colocada no setor de visitantes do Allianz Parque.

O rubro-negro alega que o equipamento atrapalha a visibilidade para o campo e atrapalhou sua experiência no estádio, onde esteve no dia 21 de abril para acompanhar Palmeiras x Flamengo, pelo 1º turno do Brasileiro.

Ele definiu a situação como absurda e frustrante, pois não conseguiu desfrutar da partida e entendeu que a instalação da rede apenas no setor visitante pressupõe a ideia de que os adversários do time da casa são "vândalos enjaulados".