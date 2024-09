Justiça nega recurso do Corinthians e mantém penhora de R$ 12 mi da Globo

Os pagamentos vieram após determinação judicial que mandou a Globo ser avisada de que deveria repassar as cotas de TV do Corinthians direto para o tribunal, para garantir uma execução movida pelo agente.

No fim de julho, a Justiça de São Paulo mandou bloquear R$ 14 milhões das contas do Corinthians por uma dívida com o empresário André Cury.

No total, em diferentes processos, o empresário cobra mais de R$ 30 milhões do Corinthians. Ele busca penhoras e bloqueios nas outras ações. O clube se defende dizendo que a cobrança está com valores acima do que considera correto.

Procurado, o Corinthians não comentou. O clube não costuma analisar processos em trâmite.