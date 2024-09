Em carta pré-suicídio, goleiro desabafou sobre preconceito no São Paulo

Em 8 páginas escritas à própria mão, o goleiro fala de sua timidez, sobre problemas com autoestima e faz um emocionante e chocante desabafo sobre sua doença.

"Eu não quero mais jogar futebol. Eu nunca quis isso e só piorou a minha depressão. Ganhei um dom do universo de ser um ótimo goleiro e talvez ganhar muito dinheiro com isso, mas eu não quero. E também não quero viver com o peso de ter abandonado minha carreira precocemente", continuou Jian.

Ele também pediu perdão à mãe e aos amigos, disse que sonhava em ter filhos com a namorada e que não gostaria de ver as pessoas que ama sofrendo com sua partida.

Hallyson Fellipy Gomes Soares, irmão de Jian, que trabalha como professor de educação física, conversou com a coluna. Ele releu a carta em contato com a reportagem e se emocionou ao lembrar do irmão.

"Para mim, está sendo muito difícil. Há alguns meses eu não chorava por causa desse assunto. Tento não pensar, trabalho muito e quero deixar a mente ocupada, pois se fica parada eu lembro do meu irmão", disse Hallyson.

"Me dói ver essa carta dele dizendo que nunca gostou de futebol. Ele treinava todos os dias, a gente não tinha dinheiro para comprar uma chuteira. Ele não deixava de treinar, e tinha só um shortinho, uma calça e uma camiseta, e todo dia lavava na mão para poder treinar. E me fala que não gostava dessa merda? Claro que gostava. Mas fizeram ele desgostar", disse.