Ex-Santos aceita perder sítio de R$ 1,8 milhão por dívida com Neymar pai

No terreno em questão, funciona uma estância. O local foi avaliado em R$ 1,8 milhão pela Justiça de São Paulo e seria suficiente para garantir a execução e, eventualmente, quitar a dívida do ex-atacante com o pai do ex-colega de Santos.

Atualmente, a dívida de Zé Love com o empresário está em cerca de R$ 841 mil.

Neymar e Zé Love foram campeões da Libertadores 2011 juntos no time da Vila Belmiro. Na época, a dupla tinha bastante amizade e era bem próxima.

O imbróglio judicial entre o empresário Neymar e o ex-atleta Zé Eduardo começou há dois anos. Na ocasião, o pai do atacante da seleção assumiu uma série de dívidas de Zé Love com o Banco do Brasil.

A operação custou R$ 1.038.000 - R$ 950 mil pela compra e mais R$ 88 mil de honorários advocatícios - e foi acolhida pela juíza Mariane Cabral, da 1ª Vara Judicial de Promissão, cidade onde nasceu Zé Love.

Na época, a compra fez com que Zé deixasse de ter compromissos financeiros que já duravam anos. Eram pelo menos seis processos contra ele por empréstimos contraídos junto ao banco, além de dívida de cartão de crédito e por cédulas rurais, uma forma de crédito utilizada para agricultura. A coluna não conseguiu contato para comentar o processo.