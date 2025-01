Palmeiras vai manter Rony no mercado, mas salário volta a ser obstáculo

O Palmeiras vai continuar tentando vender Rony depois da frustrada negociação com o futebol do Qatar. A questão é que o mesmo obstáculo que existiu durante todo o mês voltará a ser enfrentado pelos interessados: o salário.

O atacante foi alvo de muita valorização palmeirense quando teve propostas recentemente. Para não perdê-lo, o Verdão topou aumentar seus vencimentos e esticar o seu contrato até 2026 e, agora, sofre com isso.

O Palmeiras chegou a entrar em acordo com o Fluminense, mas Rony pediu mais dinheiro do que já ganha no Palestra Itália para se mudar para o Rio de Janeiro. Agora, na negociação com o Al Rayyan, do Qatar, o atacante tinha entrado em acordo salarial, mas a burocracia impediu a sua saída.