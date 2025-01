Palmeiras teve ajuda de intermediário para achar dois novos patrocinadores

"Desde quando fechamos o acordo pelas placas, ficou claro para mim que eu poderia levar parceiros ao Palmeiras, mas que não teria nenhum tipo de comissão. A questão é que eu uso o meu relacionamento no mercado para apresentar parceiros para o clube e posso tentar vender também as minhas placas. Nem sempre acontece, mas é bom para fomentar o meu negócio", explicou.

A Sportshub vai pagar R$ 315 milhões ao Palmeiras pelo contrato de cinco anos e só começa a faturar a partir do momento que conseguir arrecadar mais do que isso com as vendas dos banners que ficam ao redor do gramado nos jogos do Brasileirão. A parceria também pode ser de mão dupla, com o clube indicando clientes para as suas placas.

"Trouxe o dono da SIL pessoalmente ao clube. Contei para eles que poderia fazer essa conexão, eles preparam uma apresentação para o projeto da manga e ao mesmo tempo também consegui vender as placas para eles. Então, a marca vai estar na camisa e no LED. A comissão de um negócio acaba não importando perto dessas possibilidades", explicou o empresário, que nem sempre consegue fazer a venda casada.

"Eu levei a Sportingbet para o Palmeiras e aí o marketing do clube preparou um projeto comercial para apresentarmos. Marquei a reunião e levei pessoalmente ao Palmeiras e, neste caso específico, ainda nem vendi as placas para eles. Pode ser que eu venda para outra casa de aposta. Mas não tem problema. Tenho uma excelente relação com o clube", completou.

A Sportshub apresenta no mercado a vantagem de conseguir colocar a marca dos anunciantes em 360 metros de placas por causa dos banners duplos, enquanto a metragem normal é de 220. São vendidos pacotes de cinco, três e dois minutos de exposição durante os 90 minutos de bola rolando e, segundo medição do Ibope Repucomm, todos os anunciantes tiveram 45% a mais de exposição em jogos do Palmeiras do que em qualquer outra equipe.

Quando anunciou o acordo com esta empresa, o Palmeiras era o único time da Série A que não tinha entrado no pacote de placas vendido pela Brax. Com esse acordo, o clube fica atrás apenas do Flamengo, que ganha R$ 330 milhões por cinco anos de contrato.