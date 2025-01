Desabafo de Leila por Claudinho agrada a Abel, mas busca por 9 gera temor

Internamente, há a comparação com a demora para achar um jogador para esse setor com a ausência de reposição para Danilo, quando o jovem foi vendido para o futebol inglês ao fim da temporada. Naquela ocasião, todo mundo já sabia que ele seria vendido, mas a diretoria não planejou uma reposição. A grande diferença dessa vez é que o Palmeiras tem dinheiro para ir às compras.

Até por isso, Abel já deixou claro a sua insatisfação com Flaco López, liberou Rony para uma negociação e pediu publicamente pela chegada de um jogador de área. Ele gosta muito da postura de Thalys, mas entende que o jovem não pode ser o grande nome do setor para toda a temporada. No Estadual, a esperança da comissão é que ele ganhe confiança para ser colocado com frequência em jogos maiores, mas que todo o planejamento não pode passar apenas pelos pés dele.

Ainda sobre o argentino, o técnico não pretende que ele seja liberado. Abel entende que o jogador pode ser útil ao longo do ano e traz características bem específicas que podem ser usadas em determinadas situações de jogo, mas as cobranças públicas fazem parte da estratégia do técnico de mexer com o brio do atleta, para ver se ele altera a postura em campo.