Série A só tem um time sem patrocínio de apostas e injeção chega a R$ 1 bi

Na Série B, dos 20 clubes, oito não estão com patrocínio de casas de apostas. O Amazonas não renovou com a Reals, que estava no seu uniforme no ano passado, enquanto o América-MG não continuou com a Estrela Bet, mas já negocia com outra casa de aposta. O Athletico-PR era parceiro da Esportes da Sorte, mas rompeu o acordo em outubro de 2024 em meio aos escândalos de polícia. Avaí, Athletic, CRB e Cuiabá são os outros quatro da Segundona que não estão envolvidos com apostas.

José Francisco Manssur é sócio do escritório CSMV Advogados e participou como assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda em 2023. Ele explica que não há nenhum outro ramo com tanto dinheiro disponível para o futebol.

"Não há outro segmento com capacidade e interesse em aportar recursos de patrocínio no esporte que chegue sequer perto das empresas de apostas", explicou.

Raphael Paçó Barbieri, que é especialista em direito desportivo e sócio do CCLA Advogados, vai em linha parecida e acrescenta que a regularização a partir de 2025 tornam os patrocinadores mais controlados.

"O espaço que as bets exercem aos patrocínios esportivos têm um papel fundamental dentro das receitas dos clubes, e com a regulamentação, a tendência é que esse mercado fique ainda mais segmentado, sério e transparente na relação com todas as partes envolvidas, criando um ambiente ainda mais propício para esses investimentos", acrescentou.

Os donos de casa de apostas também enxergam no futebol a oportunidade perfeita para unir a exposição diretamente com o negócio. Muitos deles entendem que essa grande injeção de dinheiro ajudam nos altos valores que estão sendo movimentados nesta janela.

"O impacto positivo que as empresas de apostas esportivas têm causado no cenário nacional e internacional do futebol é visível. No Brasil, por exemplo, os investimentos dos clubes aumentaram, o nível de contratações está mais elevado, e tudo isso reflete dentro de campo e no relacionamento com o torcedor. Na Europa, o movimento é ainda mais tradicional do que aqui, pois muitos países já estão regulamentados há mais tempo. O futebol é forte por lá também por conta das bets", destaca Vinicius Nogueira, CEO da BETesporte, empresa que patrocina os rivais Vila Nova e Goiás.