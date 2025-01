Desabafo de Leila não foi por acaso: Palmeiras está bravo com staff de Rony

Não foi por acaso que Leila Pereira deu entrevista ontem (13) afirmando que o ciclo de Rony no Palmeiras estava encerrado. Soube a coluna que a diretoria do Alviverde está bastante incomodada com o staff do jogador nas tentativas de negociar o atacante.

Segundo apuração da reportagem, os cartolas do Palestra Itália entendem que o empresário Hércules Júnior tem inventado sistematicamente notícias sobre possível interesse de outros times e ofertas de salário para tentar melhorar o próximo contrato do jogador.

Acontece que, segundo esses dirigentes, essas supostas mentiras só atrapalharam a negociação. Foi assim com o Fluminense, que se irritou com o empresário, como já tinha mostrado PVC, colunista do UOL.