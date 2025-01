Leila Pereira volta a punir oposição do Palmeiras como se fosse ditadora

Não é a primeira vez que Leila Pereira faz isso. Ela já tinha tirado o benefício do ingresso gratuito para os conselheiros que questionaram a ligação entre Palmeiras e Placar Linhas Aéreas. E olha que os questionamentos foram todos feitos com educação, dentro de uma lógica empresarial e respeitando todo o processo interno.

Mas não adianta. Leila confunde o que é o Palmeiras e o que é uma empresa dela. Fica muito claro que ela quer pressionar os que não estão ao lado dela e isso só vai piorar daqui para frente, já que ela não poderá ser mais reeleita e não depende mais do Conselho para absolutamente nada.

Aliás, é comum ouvir de conselheiros que estão na base de apoio de Leila que eles não têm coragem de criticar a gestão por medo de perder os seus direitos. É um tom de ameaça que paira nas alamedas do Palestra Itália.

Não será surpresa se ela brigar com quem a apoiou, como já fez com Paulo Nobre, Mustafá Contursi, Mancha Verde, Seraphim Del Grande e tantos outros. De todas essas brigas, vale lembrar que se não fosse a canetada de Mustafá Contursi nem condições de estar no Conselho ela teria, por falta de tempo de clube.