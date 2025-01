Jorginho, do Arsenal, é oferecido, mas Palmeiras não se anima

Pelo menos por enquanto, o Palmeiras não se animou com a possibilidade de contratar Jorginho. O meio-campista tem contrato com o Arsenal até junho de 2025 e já poderia assinar um pré-contrato para chegar sem custos de transação.

A oferta para o clube partiu de empresários, como publicou a ESPN e confirmou a coluna, mas não passou disso. A diretoria do time trata o papo como corriqueiro. "O que mais tem é jogador sendo oferecido", disse uma pessoa próxima da cúpula palmeirense.

O staff de Jorginho trata a possibilidade de conversar com o Arsenal para conseguir uma liberação antecipada e também vê com bons olhos a chegada do atleta ao futebol brasileiro. É possível que ele seja oferecido para outros times do país se o negócio não andar.