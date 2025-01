Botafogo atrasa pagamentos após títulos e causa desconforto em jogadores

O Botafogo está atrasado com os pagamentos para seu elenco e isso gerou uma insatisfação entre atletas e seus empresários. "Está tudo atrasado, exceto o que está registrado em carteira" foi a frase que a coluna ouviu conversando com um empresário que tem jogadores no elenco.

O clube não está em dia com o prêmio combinado pelos títulos, além de pagamentos de parcelas do 13º salário, FGTS e férias, como mostrou hoje o GE e confirmou a coluna.

A falta de pagamento, claro, gera incômodo entre os atletas, ainda mais pelo elenco entender que o clube já recebeu o pagamento da CBF e da Conmebol pelos títulos conquistados.