Palmeiras é o que deu mais azar, mas não é o único que precisa se preocupar

Ao olhar para os times que estavam no pote 2 do sorteio da Copa do Brasil, o time que qualquer um gostaria de evitar era o Ceará. Afinal, era o único da Série A. Não é difícil falar, portanto, que o Palmeiras foi o time que mais deu azar. Também é verdade que os torcedores do Vovô não estão satisfeitos com as bolinhas.

Isso não significa, no entanto, que só o Verdão precisa ter cuidado com seus adversários.

O Corinthians tem páreo duro com o Novorizontino. O São Paulo terá de enfrentar uma torcida apaixonada contra o Náutico. O Vasco vai encarar o Operário, campeão paranaense. O Red Bull Bragantino vai encarar o Criciúma, que estava na Série A até há pouco.