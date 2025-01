Dudu não cita Abel e Leila e quer apagar saída do Palmeiras com silêncio

Na ocasião, ele também ficou chateado com a maneira que Alexandre Mattos conduziu as negociações frustradas no meio do ano, mas, no momento, é conveniente que ele esqueça o problema com o diretor e tente "olhar para frente", como ele cansou de repetir na entrevista de hoje.

Com Abel, Dudu "nunca bateu o santo", como diz o ditado popular. Desde o seu retorno do Qatar, ele nunca teve o prestígio que esperava ter por toda a sua história construída antes da chegada do técnico português. Pelo contrário, ele foi tratado da mesma maneira que todos os outros atletas, o que não foi 100% aceito pelo camisa 7.

Dudu tem uma história brilhante no Palmeiras, com 13 títulos e quase 10 anos de história. Ele é o grande símbolo de toda a reconstrução do time a partir de 2015. É muito maior do que Leila para a história palmeirense e está no mesmo patamar de Abel. Não vai ser o silêncio que vai fazer o seu passado ser esquecido.

E assim que a tabela do Brasileirão indicar Palmeiras x Cruzeiro, já saberemos qual vai ser a semana que esse tema voltará a ser manchete novamente.