Ex-patrocinador de São Paulo e Flamengo vai deixar operação no Brasil

A Sportsbet.io anunciou que vai deixar a sua operação no Brasil. A empresa comunicou a sua decisão para os seus clientes ontem (27), avisando que o último dia para fazer apostas vai ser a próxima segunda-feira e que na terça-feira (31) todos precisam retirar o seu dinheiro.

A bet foi patrocinadora máster do São Paulo até dezembro do ano passado e também esteve no uniforme do Flamengo até o final de 2020. Na Inglaterra, ela também foi parceira do Arsenal e ainda é do Newcastle.

No Morumbi, a empresa pagava R$ 24 milhões por ano e foi substituída por opção da diretoria para a entrada da atual patrocinadora, a Superbet. Por essa operação, o Tricolor precisou pagar a multa rescisória dos mesmos R$ 24 milhões do contrato.