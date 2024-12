Palmeiras quebra princípios e tem janela "quente" em alvos, saídas e preços

O curioso é que a comissão e a diretoria consideravam manter peças-chaves do time como o segredo do sucesso para manter a equipe vencedora, mas a política gerou efeitos colaterais com a queda de rendimento de atletas que gostariam de sair e tiveram seu desejo negado. Vários deles sentaram com Leila Pereira pessoalmente e pediram para sair.

Depois de um tempo, eles tinham o contrato renovado com aumento salarial e o Verdão conseguia recuperar o rendimento e conquistar títulos, mas não foi o que aconteceu em 2024. Durante essa era vitoriosa, os que saíram normalmente deixaram o clube após o fim de contrato, casos de Felipe Melo, Jailson e Willian Bigode, ou até mesmo uma rescisão por problemas fora de campo, como aconteceu com Luiz Adriano.

Por conta dessa mudança de perfil, o Palmeiras deverá ter uma das janelas mais agitadas da era Abel Ferreira. Além de já projetar investimento de até R$ 200 milhões em contratações, o clube pode aumentar esse poder de fogo com as possíveis vendas de negociáveis ou até em negócios como a saída de Wesley, que está no Inter, mas tem 50% dos direitos ligados ao alviverde.

O nome já acertado é o de Facundo Torres, uruguaio que veio do Orlando City e vai custar mais de R$ 70 milhões. O time ainda busca mais um atacante, um meio-campista e um zagueiro. Os nomes avaliados são Martinelli, do Fluminense, e Paulinho, do Atlético-MG.