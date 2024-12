Remo se junta a Flamengo, Palmeiras e São Paulo e vira integrante da Libra

O Remo é o novo participante da Libra. O time do Pará vai jogar a Série B em 2025 e agora está no mesmo grupo que já tem Flamengo, São Paulo e Palmeiras para negociar os seus direitos de televisão e outras possíveis fontes de receita.

Além desses, a Libra também conta com ABC, Atlético-MG, Bahia, Brusque, Grêmio, Guarani, Paysandu, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos e Vitória.

Esses clubes já têm acordo para a transmissão da Série A no ano que vem com o Grupo Globo para todas as propriedades: TV aberta, fechada e pay-per-view.