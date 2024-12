Palmeiras termina 2024 com uma despedida deprimente e que pede autocrítica

Foi uma despedida deprimente do Palmeiras na temporada de 2024. O time entrou em campo contra o Fluminense e em nenhum momento do jogo demonstrou que tinha chance de ser campeão do Brasileirão, ainda que a possibilidade fosse muito mais matemática do que real.

Independentemente disso, os atletas tinham a obrigação de entrar em campo em pleno Allianz Parque para dominar o jogo, para vencer e esperar para ver se o São Paulo faria o milagre no Rio de Janeiro contra o Botafogo.

É um grande sinal para uma boa autocrítica de Leila Pereira, Anderson Barros e Abel Ferreira. Nada de terra arrasada, reformulação completa ou algo assim, mas é bom o Verdão entender que o nível de exigência está subindo. Não dá para a presidente continuar achando que faz uma gestão perfeita, assim como o técnico pode reconhecer que errou muito na temporada.