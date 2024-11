Palmeiras: Stand pelo triplo do preço de mercado gera novo racha na eleição

Um stand no meio da sede social do Palmeiras virou o novo foco de briga entre as duas chapas que concorrem à eleição presidencial do clube. Para que um dos grupos tenha o direito de montar uma barraca para fazer campanha, ficou definido que é obrigatório o pagamento de R$ 50 mil. A questão é que esse valor é mais do que o triplo do que é praticado no mercado.

Um orçamento ao que a coluna teve acesso mostra que a mesma empresa que foi contratada para prestar serviços ao clube cobra R$ 14,4 mil por 30 dias de um stand exatamente idêntico ao montado pela equipe de Leila Pereira.

A reportagem entrou em contato Alcyr Ramos da Silva, presidente do Conselho Deliberativo e um dos principais responsáveis por conduzir o processo eleitoral no clube. Ele é apoiador de Leila Pereira e disse que o valor de R$ 50 mil inclui não só o material e a montagem, mas também o aluguel do espaço e a manutenção dele.