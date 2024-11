Evento da CBF reúne principais cartolas do país e discute invasão de bets

Entre representantes dos clubes estarão Julio Casares, do São Paulo, Leila Pereira, do Palmeiras e Rodolfo Landim, do Flamengo, que debaterão a sustentabilidade financeira e competitividade entre os clubes, além de Alessandro Barcelos, do Internacional, Marcelo Teixeira, do Santos, e Mário Bittencourt, do Fluminense, que discutirão o planejamento e gestão estratégica de clubes. Também estão entre os confirmados os CEOs das SAFs de Fortaleza, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Vasco.