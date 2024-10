Inter quer usar arrancada no Brasileirão por recorde em sócios-torcedores

"Atingir esta marca de 150 mil sócios já estava no planejamento do Inter para 2024. Aumentamos de 120 para 140 mil sócios no início do ano, mas o crescimento foi interrompido em virtude das enchentes. Recuperamos nosso estádio, nosso CT e o alto nível em campo. Agora, temos três jogos consecutivos e decisivos no Beira-Rio, na iminência de atingir uma marca expressiva, um recorde histórico para o Clube do Povo. Convidamos o torcedor a se associar, usufruir dos diversos benefícios, oportunidade de assistir aos jogos mais importantes, além de ajudar a aumentar uma receita importante, que é do quadro social. Os nossos sócios são o maior patrocinador do Inter", afirma Nelson Pires, vice-presidente de Marketing.

O faturamento médio do Inter com seu programa de sócios tem ficado perto dos R$ 8 milhões por mês. Normalmente, durante os jogos no Beira Rio, o Internacional tem 60% de seu público formado por sócios-torcedores.

Na temporada de 2023, as receitas dos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro com programas de sócios-torcedores aumentaram em 72% segundo a edição de 2024 do Relatório Convocados. Os valores chegaram aos R$ 705 milhões, R$ 296 milhões a mais em comparação com o ano anterior. Entre os clubes que mais auxiliaram na evolução da estatística, destacam-se Corinthians, Flamengo, Internacional, Grêmio e Palmeiras.

Alessandro Barcellos, presidente do Inter, destaca que sempre colocou o sócio-torcedor como uma de suas principais bandeiras.

"Desde que assumimos a gestão, deixamos claro a importância do sócio-torcedor para o Internacional, desde aqueles que pagam a menor mensalidade, de R$ 10, até quem tem as cadeiras locadas. Essas receitas são fundamentais para as nossas finanças, além de proporcionar investimentos em nosso elenco, que é o que o torcedor almeja. É importantíssimo manter essa sinergia entre as diferentes frentes: equipe, torcida, sócios e direção como um todo, pois desta maneira o sucesso em algum momento vai acontecer", explicou.

O aumento de sócios-torcedores é uma das maneiras para tentar diminuir os problemas financeiros do Internacional que se agravaram com as enchentes. Segundo Barcellos, o buraco foi de R$ 90 milhões com a tragédia climática e uma consultoria com a norte-americana Bain & Company foi contratada para achar soluções para esse impacto.