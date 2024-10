Pacote contra calote separa Palmeiras do anúncio de novo patrocínio de bet

Assim, o Palmeiras teria meios de cobrar a empresa no exterior caso a filial brasileira resolvesse parar de atuar. Isso é tratado pela bet como mera formalidade, uma vez que a empresa sempre teve a intenção de se regularizar e continuar atuando no Brasil.

A Sportingbet é patrocinadora da Conmebol, de veículos de comunicação e deve estar como anunciante do Brasileirão a partir do ano que vem na Record.

Os valores não foram revelados, mas só com esse acordo o Alviverde já vai ganhar mais do que os R$ 81 milhões que ganha hoje em dia com a Crefisa.

No total, o projeto é que o uniforme renda R$ 150 milhões com pelo menos mais dois patrocinadores além do máster, sem contar também os R$ 50 milhões que o time deve receber por ano com o novo acordo da Puma.