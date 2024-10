Jogador expulso com 3s será multado e Cruzeiro dá caso como encerrado

O Cruzeiro definiu que a multa ao salário de Rafael Silva será a única punição ao jogador depois da expulsão relâmpago com 3 segundos de jogo, na partida de sábado (26), na derrota por 3 a 0 para o Athletico.

Alexandre Mattos, CEO do time mineiro, já havia anunciado a multa como punição logo após o jogo, mas depois foi pressionado por torcedores para um afastamento e até para uma investigação sobre o que motivou a expulsão do jogador.

O clube, no entanto, vê o caso como encerrado e entende que não tem poder de polícia para ir além da multa no salário do atacante. O jogador, por meio de suas redes sociais, também já pediu desculpa e admitiu o erro.